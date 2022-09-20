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Оккупанты заявили о введении пропусков для проезда через линию соприкосновения в Запорожской области

20 сентября 2022, 16:07

Оккупанты заявили о введении пропусков для проезда через линию соприкосновения в Запорожской области

С 1 октября оккупанты вводят обязательные пропуска на подконтрольной российским военным территории Запорожской области для перемещения через КПП Васильевка. Об этом заявил глава оккупационной администрации Евгений Балицкий.

«С 01.10.2022 года все перемещения через КПП Васильевка проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что заявления для оформления пропуска на выезд необходимо будет подавать лично.

Принимающая сторона будет подавать заявления на въезд.

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