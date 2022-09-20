Окупанти заявили про запровадження перепусток для проїзду через лінію зіткнення в Запорізькій області

20 вересня 2022, 16:07

Окупанти заявили про запровадження перепусток для проїзду через лінію зіткнення в Запорізькій області

З 1 жовтня окупанти запроваджують обов'язкові перепустки на підконтрольній російським військовим території Запорізької області для переміщення через КПП Василівка. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Євген Балицький.

"З 01.10.2022 року всі переміщення через КПП Василівка проводяться виключно за перепустками, які оформлюються за письмовою заявою", - написав Балицький у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що заяви для оформлення перепустки на виїзд необхідно буде подавати особисто.

Сторона подаватиме заяви на в'їзд.

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