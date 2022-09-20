На админгранице Донецкой и Харьковской областей подняли флаг Украины

Донецкая область. Фото: ОВА

На стелле, установленной на админгранице Донецкой и Харьковской областей, подняли украинский флаг. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Благодаря нашим Вооруженным силам, этот участок трассы Киев — Харьков — Довжанский свободен от оккупантов, но крайне опасен, поскольку буквально нашпигован смертоносным железом. Здесь еще недавно велись упорные бои, а теперь о них напоминают только оставленная техника и минные поля», — отметил Кириленко.



По его словам, планируются работы по разминированию. Кроме того, лучшие спасатели были отмечены государственными и ведомственными наградами.