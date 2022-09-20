На адмінкордоні Донецької та Харківської областей підняли прапор України

Донецька область. Фото: ОВА

На стелі, встановленій на адмінкордоні Донецької та Харківської областей, підняли український прапор. Про це повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Завдяки нашим Збройним силам, ця ділянка траси Київ — Харків — Довжанський вільна від окупантів, але вкрай небезпечна, оскільки буквально нашпигована смертоносним залізом. Тут ще нещодавно велися запеклі бої, а тепер про них нагадують лише залишена техніка та мінні поля», — зазначив Кириленко.



За його словами, плануються роботи з розмінування. Крім того, найкращі рятувальники були відзначені державними та відомчими нагородами.