Опубликовано видео с освобожденного ВСУ села Богородичное

В сети появилось видео, как сейчас выглядит недавно освобожденное Вооруженными Силами Украины село Богородичное Донецкой области, находящееся недалеко от Святогорска. Материал опубликовал Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».



В городе практически не осталось уцелевших домов и зданий, на улицах разбросаны вещи оккупантов.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки оккупанты 9 раз атаковали Авдеевку, также обстреливали города Торецк, Бахмут, села Дорожное, Елизаветовку, Хромово, Яковлевку.