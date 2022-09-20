Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Зеленский заявляет, что Украина может вернуть Крым «дипломатическим путем»: что это означает для крымчан?
- В Вашингтоне прогнозируют новые обстрелы военных объектов Крыма.
- В Коктебеле не могут найти поджигателя, который уничтожил две машины российского телеведущего Дмитрия Киселева.
- В Симферополе безуспешно ищут тех, кто облил красной краской граффити в поддержку российских военных.
- Зима может быть холодной: две трети домов в Крыму не готовы к отопительному сезону.
- Начальник отделения главка крымского МинЧС попался на взятке.