Зеленський обіцяє повернути Крим «дипломатичним шляхом»: деталі ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Зеленський заявляє, що Україна може повернути Крим «дипломатичним шляхом»: що це означає для кримчан?
- У Вашингтоні прогнозують нові обстріли військових об'єктів Криму
- У Коктебелі не можуть знайти палія, який знищив дві машини російського телеведучого Дмитра Кисельова.
- У Сімферополі безуспішно шукають тих, хто облив червоною фарбою графіті на підтримку російських військових.
- Зима може бути холодною: дві третини будинків у Криму не готові до опалювального сезону.
- Начальник відділення главку кримського МНС попався на хабарі.