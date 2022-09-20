Видеообращение Путина перенесли на 21 сентября

Видеообращение президента России Владимира Путина было перенесено на среду, 21 сентября.



Изначально ожидалось, что обращение Путина покажут во вторник в 20:00, однако этого так и не произошло, а российские телканалы убрали анонсы его выступления.



Пропагнадист Владимир Соловьев написал, что обращение покажут завтра, а его коллега Маргарита Симоньян посоветовала всем ждущим ложиться спать.



Записанное Путиным обращение будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток», сообщил российский Forbes со ссылкой на два источника в администрации президента РФ.



Baza уточняет, что выступление Путина ожидается с 9:00 до 10:00 по московскому времени (совпадает с киевским) 21 сентября. Утверждается, что эфирные группы российских теле- и радиоканалов предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления Путина.

Выступление Путина ожидается на фоне подготовки к «референдумам» о присоединении оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. «Голосования» пройдут с 23 по 27 сентября.



Также СМИ со ссылкой на источники в Крмеле писали, что в РФ может быть объявлена мобилизация.