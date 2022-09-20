Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Видеообращение Путина перенесли на 21 сентября

20 сентября 2022, 23:09

Видеообращение Путина перенесли на 21 сентября

Видеообращение президента России Владимира Путина было перенесено на среду, 21 сентября.

Изначально ожидалось, что обращение Путина покажут во вторник в 20:00, однако этого так и не произошло, а российские телканалы убрали анонсы его выступления.

Пропагнадист Владимир Соловьев написал, что обращение покажут завтра, а его коллега Маргарита Симоньян посоветовала всем ждущим ложиться спать.

Записанное Путиным обращение будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток», сообщил российский Forbes со ссылкой на два источника в администрации президента РФ.

Baza уточняет, что выступление Путина ожидается с 9:00 до 10:00 по московскому времени (совпадает с киевским) 21 сентября. Утверждается, что эфирные группы российских теле- и радиоканалов предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления Путина.

Выступление Путина ожидается на фоне подготовки к «референдумам» о присоединении оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. «Голосования» пройдут с 23 по 27 сентября.

Также СМИ со ссылкой на источники в Крмеле писали, что в РФ может быть объявлена мобилизация.

Еще по теме

Люди
Владимир Путин
Прочее
Война Референдум

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:36
«Референдумы» в оккупации уже в пятницу — главное за день ►
21:47
Ракетный удар по Новой Каховке: РосСМИ сообщают о ранении двух людей
20:17
«ДНР» и «ЛНР» объявили день «референдума» выходным. Школьников отправили на каникулы
19:35
В трех областях Украины прогремели взрывы
19:05
В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не участвовать в «референдумах»
18:45
Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►
17:12
Оккупанты назвали даты «референдумов» в Запорожской и Херсонской областях и создают там батальоны
16:55
Незаконные «референдумы»: Какой вопрос собираются задавать «ЛНР» и «ДНР»
16:09
«Референдум» не остановит ВСУ и HIMARS: Кулеба и Подоляк отреагировали на планы РФ
16:07
Оккупанты заявили о введении пропусков для проезда через линию соприкосновения в Запорожской области
15:10
Оккупанты в Запорожской области намерены «незамедлительно» провести «референдум»
14:32
«ЛНР» и «ДНР» назвали даты проведения «референдума»
14:08
В ОП ответили на планы РФ провести «референдумы» на оккупированных территориях
13:55
На оккупированной части Запорожской области тоже выступили за «референдум» о присоединении к России
12:51
Пушилин заявил, что у «ДНР» не получится казнить военнопленных после вхождения в РФ
все новости
23:36
«Референдумы» в оккупации уже в пятницу — главное за день ►
23:09
Видеообращение Путина перенесли на 21 сентября
21:47
Ракетный удар по Новой Каховке: РосСМИ сообщают о ранении двух людей
21:16
В НАТО отреагировали на объявление «референдумов» в оккупации
20:17
«ДНР» и «ЛНР» объявили день «референдума» выходным. Школьников отправили на каникулы
20:04
Аварийные бригады вернули свет в 11 населенных пунктов Донетчины
19:35
В трех областях Украины прогремели взрывы
19:05
В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не участвовать в «референдумах»
18:50
Войска РФ обстреляли село под Купянском: Двое погибших, много раненых
18:45
Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►
18:24
СМИ: В колониях в РФ уже начали «референдум» за присоединение оккупированных территорий
17:59
Ипотека под 3%: льготные кредиты получат еще 500 семей переселенцев
17:58
На админгранице Донецкой и Харьковской областей подняли флаг Украины
17:36
«Есть настрой сделать все очень быстро»: СМИ сообщают, что в РФ готовят мобилизацию
17:12
Оккупанты назвали даты «референдумов» в Запорожской и Херсонской областях и создают там батальоны
все новости
ВИДЕО
«Референдумы» в оккупации уже в пятницу — главное за день ►
20 сентября, 23:36
Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►
20 сентября, 18:45
Российские войска днем ударили по Славянску, разрушен мебельный цех
20 сентября, 15:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты