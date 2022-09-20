«Есть настрой сделать все очень быстро»: СМИ сообщают, что в РФ готовят мобилизацию

Кремль решил «немедленно» провести «референдумы» на оккупированных украинских территориях. И уже всерьез планирует мобилизацию. Об этом пишет «Медуза».



«По словам двух источников, близких к администрации президента РФ, еще в конце прошлой недели внутриполитический блок Кремля не собирался форсировать проведение "референдумов"... Однако ситуация изменилась всего за несколько дней», — отмечает издание.



Сейчас же, по данным «Медузы», «есть настрой сделать все очень быстро». Российские власти не намерены создавать даже иллюзию «легитимности». Отмечается, что перемену планов связывают с лоббистскими усилиями так называемой «партии войны» — группы высокопоставленных российских чиновников и силовиков. Они выступают, в том числе, за мобилизацию в России. Входящие в эту «партию» «повлияли на Путина».



Также отмечается, что одной из причин «аврала» является обеспокоенность настроениями на оккупированных территориях после контрнаступления ВСУ. Среди сторонников этой точки зрения называют генерального секретаря «Единой России» Андрея Турчака и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Они и их окружение объединились с некоторыми силовиками, которые уверены, что для успешной войны с Украиной России нужна мобилизация граждан. И это вторая причина «аврального» решения.



Также сообщается, что Путин и сам хотел провести «референдумы» как можно быстрее: он не намерен снижать военную активность РФ.



«Сразу три источника, близких к Кремлю, подчеркнули, что, по замыслу российских властей, "референдумы" призваны остановить продвижение украинских войск, которые якобы "не рискнут наступать на территорию России" (при этом приграничные регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам уже сейчас)... Если же контрнаступление продолжится, российские власти намерены провести в России частичную мобилизацию и ввести военное положение... В связи с этими "новыми условиями" вероятны перестановки в руководстве администрации президента и Минобороны», — пишет издание.



Кроме того, подчеркивается, что поправки в российское законодательство (в том числе о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен) — приняты в тот же день, когда на оккупированных территориях Украины объявили о решении немедленно провести «референдумы».

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.