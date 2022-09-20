Відеозвернення Путіна перенесли на 21 вересня

Відеозвернення президента Росії Володимира Путіна було перенесено на середу, 21 вересня.



Спочатку очікувалося, що звернення Путіна покажуть у вівторок о 20:00, проте цього так і не відбулося, а російські телканали забрали анонси його виступу.



Пропагнадист Володимир Соловйов написав , що звернення покажуть завтра, а його колега Маргарита Симоньян порадила всім, хто чекає, лягати спати.



Записане Путіним звернення буде показано 21 вересня, коли «прокинеться Далекий Схід», повідомив російський Forbes із посиланням на два джерела в адміністрації президента РФ.



Baza уточнює, що виступ Путіна очікується з 9:00 до 10:00 за московським часом (збігається з київським) 21 вересня. Стверджується, що ефірні групи російських теле- та радіоканалів попередили саме про такий часовий слот виходу виступу Путіна.

Виступ Путіна очікується на тлі підготовки до «референдуму» щодо приєднання окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії. «Голосування» відбудуться з 23 по 27 вересня.



Також ЗМІ з посиланням на джерела в Крмелі писали , що в РФ може бути оголошено мобілізацію.