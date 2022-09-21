Российские войска пытались поразить Славянскую ТЭС — Генштаб ВСУ

Российские войска нанесли удары по городу Николаевка в Донецкой области, пытаясь поразить Славянскую ТЭС



Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утреннем сводке.



Отмечается, что в результате обстрелов со стороны войск РФ за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.



«Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС», — говорится в сообщении.



В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения силами РФ авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.



Относительно прошлых суток, то, в Генштабе заявили, что российские войска нанесли 8 ракетных и 35 авиационных ударов, осуществили более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.



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