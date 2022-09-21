Російські війська намагалися вразити Слов'янську ТЕС — Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали ударів по місту Миколаївка на Донеччині, намагаючись вразити Слов'янську ТЕС



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.



Зазначається, що внаслідок обстрілів з боку військ РФ за цю добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскол, Слов'янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степове, Запоріжжя, Нікополь та Очаків.



«Ударами по місту Миколаївка ворог намагався вразити Слов’янську ТЕС», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі зазначають, що зберігається загроза завдання силами РФ авіаційних та ракетних ударів на всій території України.



Щодо минулої доби, то в Генштабі заявили, що російські війська завдали 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснили понад 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.



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