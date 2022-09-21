Запорожская АЭС снова была обстреляна, сообщил «Энергоатом»

Запорожскую АЭС, которая находится на оккупированной части Запорожской области, снова обстреляли ночью. Об этом сообщает «Энергоатом»



Там обвинили в обстреле российские войска.



Отмечается, что повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС.



Позже персоналом станции была найдена возможность и налажено питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим.



В связи с этим обстрелом в «Энергоатоме» ожидают от МАГАТЭ «более решительных действий по прекращению агрессивных действий России против гражданских ядерных объектов Украины, помощи в деоккупации ЗАЭС и установлению зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины».