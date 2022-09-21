Запорізька АЕС знову була обстріляна, повідомив «Енергоатом»

Запорізьку АЕС, яка знаходиться на окупорваній частині Запорізької області, знову обстріляли вночі. Про це повідомляє «Енергоатом»



Там звинуватили в обстрілі російські війська.



Зазначається, що пошкоджено обладнання зв'язку енергоблоку №6 із відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.



Пізніше персоналом станції було знайдено можливість та налагоджено харчування власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку було вимкнено та переведено в черговий режим.



У зв'язку з цим обстрілом в «Енергоатомі» очікують від МАГАТЕ «рішучіших дій щодо припинення агресивних дій Росії проти цивільних ядерних об'єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС та встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України».