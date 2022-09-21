В ОП прокомментировали выступление Путина

В Офисе президента Украины прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина в котором он объявил о частичной мобилизации в России. Об этом в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.



«Шел 210-й день «трехдневной войны». Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили:



1. Мобилизацию.

2. Закрытые границы, блокировка банковских счетов.

3. Тюрьму за дезертирство.

4. Спецотряды для «опущенных» в ЧВК.

Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора», - отметил Подоляк.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ вновь пригрозил западным странам применением ядерного оружия.