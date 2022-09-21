«Это не блеф». Путин пригрозил Западу ядерным оружием

Президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ вновь пригрозил западным странам применением ядерного оружия.



В своем видеообращении Путин заявил, что «в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань».



«Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России — такие террористические удары, в том числе, с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам в Белгородской, Курской областей», — заявил Путин.



Президент РФ утверждает, что НАТО «в режиме реального времени» ведет разведку на юге России, а «в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию» и говорят, что «Россия должна быть всеми средствами разгромлена» на поле боя и лишена всякого суверенитета.



«В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой (в свою очередь Украина обвиняет Россию в обстреле ЗАЭС — Прим. ред.), но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия», — рассказал Путин.



Он добавил: «Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современным, чем у стран НАТО».



Путин подчеркнул, что при «угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства». Он добавил, что «это не блеф».



Президент РФ заверил, что «территориальная целостность, независимость и свобода» его страны будут обеспечены «всеми имеющимися средствами».



«А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предупредил он.



Путин добавил, что в «исторической традиции» России — «останавливать тех, кто рвется к мировому господству», кто грозит ей «расчленением и порабощением», и он уверен, что и сейчас РФ это сделает.

Перед этим в обращении Путин объявил частичную мобилизацию В России, которая стартует уже 21 сентября. Утверждается, что призыву будут подлежать только граждане РФ, находящиеся в запасе.



Министр обороны РФ Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч резервистов.