В Офісі президента прокоментували виступ Путіна

В Офісі президента України прокоментували виступ президента РФ Володимира Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Про це в Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.



«Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали:



1. Мобілізацію.

2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.

3. Тюрму за дезертирство.

4. Спецзагони для «опущених» у ПВК.



Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», - зазначив Подоляк.

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову погрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.