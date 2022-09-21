В Офісі президента прокоментували виступ Путіна

В Офісі президента України прокоментували виступ президента РФ Володимира Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Про це в Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.
«Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали:
1. Мобілізацію.
2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.
3. Тюрму за дезертирство.
4. Спецзагони для «опущених» у ПВК.
Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», - зазначив Подоляк.
Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову погрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.