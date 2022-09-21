Мобилизацию в России у Зеленского объяснили потерями оккупантов

В Офисе президента рассказали почему в РФ решили мобилизизовать 300 тысяч россиян. Об этом высказался советник ОП Алексей Арестович.



Он объяснил, что в РФ была объявлена частичная мобилизация по причине того, что у российских войск нет потенциала для создания новых соединений, а резервисты пойдут на пополнение уже существующих.



Мобилизация 300 тысяч человек, по оценке Арестовича, говорит о высоком уровне потерь российской армии.



«Потери российской армии не просто огромные, зашкаливающие, точно свыше 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее - под 150», написал он на своей странице в Facebook.



К тому же Арестович ответил, что «двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали».

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ пригрозил западным странам применением ядерного оружия.



