Мобілізацію в Росії у Зеленського пояснили втратами окупантів

21 вересня 2022, 13:01

Мобілізацію в Росії у Зеленського пояснили втратами окупантів

В Офісі президента розповіли, чому в РФ вирішили мобілізувати 300 тисяч росіян. Про це висловився радник ОП Олексій Арестович.

Він пояснив, що в РФ було оголошено часткову мобілізацію через те, що російські війська не мають потенціалу для створення нових з'єднань, а резервісти підуть на поповнення вже існуючих.

Мобілізація 300 тисяч людей, за оцінкою Арестовича, говорить про високий рівень втрат російської армії.

«Втрати російської армії не просто величезні, а такі що зашкалюють, точно понад 100 тисяч убитими та пораненими, скоріше – під 150», написав він на своїй сторінці у Facebook.

До того ж Арестович сказав, що «подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже списали подумки».

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.

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