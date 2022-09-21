Граждане РФ раскупают билеты за границу после объявления мобилизации

Российские граждане активно раскупают билеты в популярные для эмиграции безвизовые страны после того как Владимир Путин объявил о мобилизации. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что на 21 сентября уже нет билетов из Москвы в Стамбул, Ереван, Тбилиси и Белград, ан на 22-е билеты еще можно найти, но их тоже становится меньше.

Билеты в Ереван стоят от 92 до 560 тысяч, а в Тбилиси и Белград можно добраться с пересадками. В столицу Грузии билеты стоят от 48 тысяч российских рублей, в Сербию можно попасть только с четырьмя пересадками за 87 тысяч.

21 сентября еще есть возможность улететь в столицу Казахстана Астану — через Уфу за 65 тысяч рублей.

Сообщается также, что, по данным российских телеграм-каналов, проблем с выездом у российских мужчин, состоящих в запасе, не возникает.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ пригрозил западным странам применением ядерного оружия