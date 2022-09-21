Громадяни РФ розкуповують квитки за кордон після оголошення мобілізації

Російські громадяни активно розкуповують квитки до популярних для еміграції безвізових країн після того, як Володимир Путін оголосив про мобілізацію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на 21 вересня вже немає квитків із Москви до Стамбула, Єревану, Тбілісі та Белграду, але на 22 вересня квитки ще можна знайти, але їх теж стає менше.

Квитки до Єревану коштують від 92 до 560 тисяч російських рублів, а до Тбілісі та Белграда можна дістатися з пересадками. У столицю Грузії квитки коштують від 48 тисяч російських рублів, до Сербії можна потрапити лише з чотирма пересадками за 87 тисяч.

21 вересня ще є можливість відлетіти до столиці Казахстану Астани – через Уфу за 65 тисяч російських рублів.

Повідомляється також, що, за даними російських телеграм-каналів, проблем із виїздом у російських чоловіків, які перебувають у запасі, не виникає.

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.