В Минобороны прокомментировали объявление Путиным мобилизации в РФ

В Министерстве обороны Украины прокомментировали введение Владимиром Путиным мобилизации в РФ. Об этом высказался министр Алексей Резников.



«Автозавод «Москвич» планирует выпускать 300 000 автомобилей в год.

Кремль: вызов принят - будет мобилизовано 300 000 резервистов.

Русские солдаты гибнут в войне против украины. Их родственники получают в награду автомобиль.

Ценность жизни и поддержка экономики в России», - написал Резников.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ пригрозил западным странам применением ядерного оружия