У Міноборони прокоментували оголошення Путіним мобілізації в РФ

У Міністерстві оборони України прокоментували оголошення Володимиром Путіним мобілізації в РФ. Про це висловився міністр Олексій Рєзніков.
«Автозавод «Москвич» планує випускати 300 тисяч автомобілів на рік.
Кремль: виклик прийнятий – буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
Російські солдати гинуть у війні проти України. Їхні родичі отримують в нагороду автомобіль.
Цінність життя та підтримка економіки в Росії», - написав Резніков.
Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.