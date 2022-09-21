У Міноборони прокоментували оголошення Путіним мобілізації в РФ

У Міністерстві оборони України прокоментували оголошення Володимиром Путіним мобілізації в РФ. Про це висловився міністр Олексій Рєзніков.



«Автозавод «Москвич» планує випускати 300 тисяч автомобілів на рік.

Кремль: виклик прийнятий – буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

Російські солдати гинуть у війні проти України. Їхні родичі отримують в нагороду автомобіль.

Цінність життя та підтримка економіки в Росії», - написав Резніков.

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.