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В Курахово под завалами дома обнаружили тело погибшего

21 сентября 2022, 17:39

В Курахово под завалами дома обнаружили тело погибшего

Курахово. Фото: ГСЧС Курахово. Фото: ГСЧС

В Курахово под завалами жилого дома, разрушенного в результате удара российской армии, спасатели обнаружили тело погибшего. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

«По состоянию на 15:54 пожар в трехэтажном жилом доме в Курахово, возникший ночью в результате обстрела, ликвидирован на площади тысяча квадратных метров», — сообщили в спасательном ведомстве.

Там добавили, что во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС под разрушенными конструкциями обнаружили и изъяли тело погибшего. Анкетные данные устанавливаются.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек, в том числе два ребенка, ранены в результате ракетного удара российских сил по жилому дому в городе Курахово Донецкой области в ночь на среду.

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