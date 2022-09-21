У Кураховому під завалами будинку виявили тіло загиблого

21 вересня 2022, 17:39

У Кураховому під завалами будинку виявили тіло загиблого

Курахове. Фото: ДСНС Курахове. Фото: ДСНС

У Кураховому під завалами житлового будинку, зруйнованого внаслідок удару російської армії, рятувальники виявили тіло загиблого. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

«Станом на 15:54 пожежу в триповерховому житловому будинку в Кураховому, що виникла вночі внаслідок обстрілу, ліквідовано на площі тисяча квадратних метрів», — повідомили у рятувальному відомстві.

Там додали, що під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС під зруйнованими конструкціями виявили та вилучили тіло загиблого. Анкетні дані встановлюються.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 12 людей, зокрема дві дитини, поранені внаслідок ракетного удару російських сил по житловому будинку в місті Курахове Донецької області в ніч на середу.

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