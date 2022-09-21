По всей России проходят акции против мобилизации на войну с Украиной.
По информации «ОВД-News», по состоянию на вечер силовики задержали уже более 425 человек в 24 городах. Публикуются списки задержанных.
В Санкт-Петербурге протестующие против мобилизации собрались у Исаакиевского собора. Силовики бьют горожан дубинками.
В Москве на Арбате силовики также задерживают протестующих против мобилизации. Люди скандируют: «Нет войне!».
Также появилось видео, как в Питере силовики втроем избивают женщину, участвовавшую в антивоенных акциях.
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