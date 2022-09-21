Санкт-Петербург. Скріншот

По всій Росії відбуваються акції проти мобілізації на війну з Україною.



За інформацією «ОВД-News», станом на вечір силовики затримали вже понад 425 людей у 24 містах. Публікуються списки затриманих.



У Санкт-Петербурзі протестувальники проти мобілізації зібралися біля Ісаакіївського собору. Силовики б'ють городян кийками.





У Москві на Арбаті силовики також затримують протестувальників проти мобілізації. Люди скандують: «Ні війні!».





Також з'явилося відео, як у Пітері силовики втрьох б'ють жінку, яка брала участь в антивоєнних акціях.



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