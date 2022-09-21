Украина вернула из российского плена защитников «Азовстали» включая командиров

Освобожденные военнопленные. Фото: «Суспільне»

Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности, военных полка «Азов».



В частности, известно о возвращении медика Екатерины Полищук «Пташки», начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и старшего сержанта 36-й бригады Михаила Дианова. Также на свободу вышел полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов.

Также было опубликовано фото после обмена, на котором командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко и его заместитель Святослав «Калина» Паламар.

Домой вернулась и Марьяна Мамонтова, военный медик, которая находилась в плену беременной. Из плена также освобожден фотограф полка «Азов» Дмитрий «Орест» Козацкий.



Как сообщает «Суспільне», обмен прошел в Черниговской области. Опубликованы первые кадры после обмена.







В ходе обмена российской стороне были переданы военные, попавшие в плен в результате отступления на Харьковском направлении, а также пленные летчики ВС РФ, заявил «замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов.