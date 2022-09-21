Україна повернула з російського полону захисників «Азовсталі» включно з командирами

Звільнені військовополонені. Фото: «Суспільне»

Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових полку «Азов».



Відомо про повернення медика Катерини Поліщук «Пташки», начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна та старшого сержанта 36-ї бригади Михайла Діанова. Також на волю вийшов поліцейський з Маріуполя Святослав Єрмолов.

Також було опубліковано фото після обміну, на якому командир «Азова» Денис «Редіс» Прокопенко та його заступник Святослав «Калина» Паламар.

Додому повернулася і Мар'яна Мамонтова, військовий медик, яка перебувала у полоні вагітною. З полону також звільнено фотографа полку «Азов» Дмитра «Ореста» Козацького.

Як повідомляє «Суспільне», обмін пройшов у Чернігівській області.







У ході обміну російській стороні було передано військових, які потрапили в полон в результаті відступу на Харківському напрямку, а також полонених льотчиків ЗС РФ, заявив «заступник міністра інформації ДНР» Данило Безсонов.