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Мобилизация и протесты в России — главное за день ►

22 сентября 2022, 01:45

Мобилизация и протесты в России — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В РФ объявили частичную мобилизацию. В стране началась паника. Протестующих на улицах — арестовывают.
  • В «ДНР» готовятся к «референдуму». Реакция мирового сообщества на решение Путина.
  • Обстрелы Донецкой области не прекращаются. Большинство ударов снова по Авдеевке.
  • Российские войска уничтожили жилой дом в Курахово. 12 человек ранены, в том числе двое детей.
  • В Сватово и Новоайдаре ВСУ ликвидировали базы оккупантов. Луганское контрнаступление зависит от боёв за Лиман.
  • Макеевка и Горловка под обстрелами. В Донецке люди вынуждены жить в разрушенных квартирах. Помощи ждать не от кого.
  • В Мариуполь прибыла первая баржа со стройматериалами из РФ. Света и воды в городе по-прежнему нет.

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