Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В РФ объявили частичную мобилизацию. В стране началась паника. Протестующих на улицах — арестовывают.

В «ДНР» готовятся к «референдуму». Реакция мирового сообщества на решение Путина.

Обстрелы Донецкой области не прекращаются. Большинство ударов снова по Авдеевке.

Российские войска уничтожили жилой дом в Курахово. 12 человек ранены, в том числе двое детей.

В Сватово и Новоайдаре ВСУ ликвидировали базы оккупантов. Луганское контрнаступление зависит от боёв за Лиман.

Макеевка и Горловка под обстрелами. В Донецке люди вынуждены жить в разрушенных квартирах. Помощи ждать не от кого.

В Мариуполь прибыла первая баржа со стройматериалами из РФ. Света и воды в городе по-прежнему нет.