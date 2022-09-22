Мобілізація та протести в Росії — головне за день ►

22 вересня 2022, 01:45

Мобілізація та протести в Росії — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • У РФ оголосили часткову мобілізацію. У країні розпочалася паніка. Протестувальників на вулицях заарештовують.
  • У «ДНР» готуються до «референдуму». Реакція світової спільноти на рішення Путіна.
  • Обстріл Донецької області не припиняється. Більшість ударів знову по Авдіївці.
  • Російські війська знищили житловий будинок у Кураховому. 12 людей поранено, у тому числі двоє дітей.
  • У Сватовому та Новоайдарі ЗСУ ліквідували бази окупантів. Луганський контрнаступ залежить від боїв за Лиман.
  • Макіївка та Горлівка під обстрілами. У Донецьку люди змушені жити у зруйнованих квартирах. Допомоги чекати нема від кого.
  • До Маріуполя прибула перша баржа з будматеріалами з РФ. Світла і води у місті, як і раніше, немає.

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