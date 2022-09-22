Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У РФ оголосили часткову мобілізацію. У країні розпочалася паніка. Протестувальників на вулицях заарештовують.

У «ДНР» готуються до «референдуму». Реакція світової спільноти на рішення Путіна.

Обстріл Донецької області не припиняється. Більшість ударів знову по Авдіївці.

Російські війська знищили житловий будинок у Кураховому. 12 людей поранено, у тому числі двоє дітей.

У Сватовому та Новоайдарі ЗСУ ліквідували бази окупантів. Луганський контрнаступ залежить від боїв за Лиман.

Макіївка та Горлівка під обстрілами. У Донецьку люди змушені жити у зруйнованих квартирах. Допомоги чекати нема від кого.

До Маріуполя прибула перша баржа з будматеріалами з РФ. Світла і води у місті, як і раніше, немає.