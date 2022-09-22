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Суд по делу о сбитом МН17 официально объявил дату оглашения приговора – 17 ноября

22 сентября 2022, 12:47

Суд по делу о сбитом МН17 официально объявил дату оглашения приговора – 17 ноября

Приговор по делу о сбитом 17 июля 2014 года авиалайнере Малазийских авиалиний будет вынесен 17 ноября. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стэйнхаус в ходе заседания, которое было возобновлено конкретно для этой цели, передает «Интерфакс-Украина».

22 декабря прошлого года обвинение в судебном процессе потребовало приговорить четырех обвиняемых по этому делу – трех россиян и одного украинца - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко - к пожизненному заключению.

Кроме того, обвинение запросило суд отдать распоряжение об их аресте. Обвиняемые привлекаются к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов - за то, что стали причиной крушения рейса МН17, в результате которого погибли 298 пассажиров (ст.168) и за убийство 298 пассажиров рейса МН17 (ст.289).

Также обвинение считает, что сумма, которая должна быть выплачена каждому, у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должна составить 40 тысяч евро, второй категории, к которой относятся дети и родители, которые не жили вместе с погибшим, должно быть выплачено по 35 тысяч евро, а третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и семьи супругов, которые проживали с погибшим – 30 тысяч евро.

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