Суд у справі про збитий МН17 офіційно оголосив дату оголошення вироку – 17 листопада

Вирок у справі про збитий 17 липня 2014 року авіалайнер Малазійських авіаліній буде винесений 17 листопада. Про це заявив головуючий суддя Хендрік Стейнхаус на засіданні, яке було відновлено конкретно для цієї мети, передає «Інтерфакс-Україна».



22 грудня минулого року обвинувачення в судовому процесі вимагало засудити чотирьох обвинувачених у цій справі – трьох росіян та одного українця – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка – до довічного ув'язнення.



Крім того, звинувачення запросило суд віддати розпорядження про їхній арешт. Обвинувачені притягуються до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу Нідерландів - за те, що спричинили аварі. рейсу МН17, внаслідок якого загинули 298 пасажирів (ст.168) та за вбивство 298 пасажирів рейсу МН17 (ст.289).



Також звинувачення вважає, що сума, яка має бути виплачена кожному, у кого в цій катастрофі загинула рідна та близька людина, має становити 40 тисяч євро, другої категорії, до якої належать діти та батьки, які не жили разом із загиблим, має бути виплачено по 35 тисяч євро, а третьої категорії, до якої належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки та тітки, племінники та сім'ї подружжя, які проживали із загиблим – 30 тисяч євро.