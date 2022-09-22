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Российская армия обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки

22 сентября 2022, 12:38

Российская армия обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Правоохранители зафиксировали последствия 21 удара российских войск по Донецкой области за сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских.

В течение суток армия России ударила по 16 населенным пунктам региона, обстреляли города Авдеевка, Курахово, Торецк, Бахмут, Красногоровка, Мирноград, Краматорск, Часов Яр, пгт Удачное, села Николаевка, Карловка, Новоукраинка, Хромово, Максимилиановка, Елизаветовка, Раздолевка.

Российские войска уничтожили и повредили 39 гражданских объектов Донецкой области за сутки – 24 жилых дома, помещение банка, котельной, здание ЦНАПа, складские помещения завода, линии электропередач.

Оккупанты обстреливали регион авиацией, ракетами «С-300», РЗСО «Ураган», «Град», «Торнадо-С».

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 189 человек, с начала обязательной эвакуации – около 18 300 человек, в том числе 3008 – дети, 851 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что пять мирных жителей погибли 21 сентября в области от обстрелов российскими оккупантами жилых домов и гражданской инфраструктуры.

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