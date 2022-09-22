Російська армія обстріляла 16 населених пунктів Донецької області за добу

22 вересня 2022, 12:38

Російська армія обстріляла 16 населених пунктів Донецької області за добу

Правоохоронці зафіксували наслідки 21 удару російських військ по Донецькій області за добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних.

Протягом доби армія Росії вдарила по 16 населених пунктах регіону, обстріляли міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, Бахмут, Красногорівка, Мирноград, Краматорськ, Часів Яр, смт Удачне, села Миколаївка, Карлівка, Новоукраїнка, Хромове, Максиміліанівка, Єлизаветівка, Роздолівка.

Російські війська знищили та пошкодили 39 цивільних об'єктів Донецької області за добу – 24 житлові будинки, приміщення банку, котельні, будівлю ЦНАПу, складські приміщення заводу, лінії електропередач.

Окупанти обстрілювали регіон авіацією, ракетами "С-300", РЗСО "Ураган", "Град", "Торнадо-С".

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 189 осіб, з початку обов'язкової евакуації – близько 18 300 осіб, зокрема 3008 – діти, 851 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що п'ять мирних жителів загинули 21 вересня в області від обстрілів російськими окупантами житлових будинків та цивільної інфраструктури.

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