В Донецке под обстрел попал район возле здания мэрии

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке под обстрел попала центральная часть города, где находится здания мэрии. Глава оккупационной администрации города Аексей Кулемзин опубликовал фотографии последствий обстрела.



На снимках видна воронка от снаряда на улице Артема.



На другой стороне улицы на камеру наблюдения попал момент «прилета» снаряда недалеко от торгового центра «Белый лебедь».

У центрі Донецька – «приліт» на вулиці Артема біля ТЦ «Білий лебідь» потрапив на відео pic.twitter.com/4yWJ2k1CUF — Новини Донбасу (@novostidnua) September 22, 2022

Ранее в Донецке под обстрел попал Крытый рынок, известно о 6 погибших и 6 раненых.