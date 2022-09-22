У Донецьку під обстріл потрапив район біля будівлі мерії

У підконтрольному угрупованні «ДНР» Донецьку під обстріл потрапила центральна частина міста, де розташовані будівлі мерії. Голова окупаційної адміністрації міста Аексей Кулемзін опублікував фотографії наслідків обстрілу.



На знімках видно лійку від снаряда на вулиці Артема.



З іншого боку вулиці на камеру спостереження потрапив момент «прильоту» снаряда неподалік торговельного центру «Білий лебідь».

У центрі Донецька – "приліт" на вулиці Артема біля ТЦ "Білий лебідь" потрапивши на відео pic.twitter.com/4yWJ2k1CUF — Новини Донбасу (@novostidnua) September 22, 2022

Раніше в Донецьку під обстріл потрапив Критий ринок , відомо про 6 загиблих та 6 поранених.