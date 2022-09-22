ГПСУ: Выезд студентов иностранных вузов за границу во время военного положения с 14 сентября невозможен

Выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения в Украине с 14 сентября невозможен. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.



«Пограничники действуют в рамках законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы. Как известно, мужчинам-украинцам от 18 до 60 лет в целом ограничен выезд за пределы Украины. Есть исключения, которые прописаны в постановлении правительства №57, которое предусматривает правила пересечения границы гражданами Украины, в том числе на период действия военного положения. Категория студентов не подпадает под исключение, и им не разрешено пересекать границу на выезд из Украины», - подчеркнул Демченко.



По его словам, в марте, высшее военное руководство Украины предоставило возможность продолжить обучение тем студентам, которые уже учились до 24 февраля.



Однако из-за подделки документов это решение было отменено.



«За последнее время мы видим очень много спекуляций, когда подделывают массово документы вроде бы об обучении в иностранных ВУЗах. Только в течение июля-августа нами было выявлено около 600 таких документов. Из-за этого по решению высшего военного руководства было принято очередное решение отказать такой категории также в праве в пересечении границы», - сказал Демченко.