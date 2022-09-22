ДПСУ: Виїзд студентів іноземних вузів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий

Виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні з 14 вересня неможливий. Про це у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.



«Прикордонники діють у рамках законодавства, яке регламентує перетин державного кордону. Як відомо, чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років загалом обмежений виїзд за межі України. Є винятки, які прописані у постанові уряду №57, яка передбачає правила перетину кордону громадянами України, у тому числі на період дії воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під виняток, і їм не дозволено перетинати кордон на виїзд із України», - наголосив Демченко.



За його словами, у березні, найвище військове керівництво України надало можливість продовжити навчання тим студентам, які вже навчалися до 24 лютого.



Однак через підробку документів це рішення було скасовано.



«За останній час ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи начебто про навчання в іноземних ВНЗ. Лише упродовж липня-серпня нами було виявлено близько 600 таких документів. Через це за рішенням вищого військового керівництва було ухвалено чергове рішення відмовити такій категорії також у праві у перетині кордону», - сказав Демченко.