Зеленский собирал Ставку. Обсуждали мобилизацию в РФ и «референдумы»

На заседании Ставки верховного главнокомандующего одной из главных тем была оперативная ситуация на фронте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период. Члены Ставки верховного главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения Сил обороны вооружением и боеприпасами», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины.

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