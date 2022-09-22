Зеленський збирав Ставку. Обговорювали мобілізацію в РФ та «референдуми»

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача однією з головних тем була оперативна ситуація на фронті. Про це повідомляє пресслужба очільника держави.



«Керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на дільницях фронту. Було розглянуто можливий характер дій супротивника у найближчий період. Члени Ставки верховного головнокомандувача також проаналізували стан забезпечення Сил оборони озброєнням та боєприпасами», — йдеться у повідомленні.



Також наголошується, що учасники засідання приділили особливу увагу крокам реагування на нові виклики, пов'язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України.

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