В Крыму началась мобилизация: созданы призывные комиссии, списки подготовлены

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Мобилизация в Крыму: сколько людей призовут? И как реагируют крымчане?
- В случае ядерной атаки России по Украине, США могут нанести удар по военным базам в Крыму — прогноз Бена Ходжеса.
- Подводные лодки Черноморского флота передислоцированы из Севастополя в Новороссийск из-за угрозы ударов Украины по объектам флота.
- В Крыму на заправках и автостанциях вешают объявления о наборе «добровольцев» в 810-ю бригаду морской пехоты, которая понесла большие потери на войне.
- Морской вокзал в центре Севастополя готовятся продать за долги.