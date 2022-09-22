У Криму розпочалася мобілізація: створено призовні комісії, списки підготовлено ►

Вийшов наш новий дайджест "Крим сьогодні", теми випуску:
- Мобілізація у Криму: скільки людей закличуть? І як реагують кримчани?
- У разі ядерної атаки Росії по Україні США можуть завдати удару по військових базах у Криму — прогноз Бена Ходжеса.
- Підводні човни Чорноморського флоту передислоковані із Севастополя до Новоросійська через загрозу ударів України по об'єктах флоту.
- У Криму на заправках та автостанціях вішають оголошення про набір «добровольців» до 810-ї бригади морської піхоти, яка зазнала великих втрат на війні.
- Морський вокзал у центрі Севастополя готується продати за борги.