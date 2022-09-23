На оккупированных войсками РФ территориях нет никакого «референдума» — ОП

Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием «референдум». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



По его словам, на захваченных войсками РФ территориях Украины оккупанты сегодня делают «пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации». Те территории Украины, где РФ проводит так называемые «референдумы», как написал Подоляк, требуют немедленного освобождения.

Ранее мы сообщали, что 23 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей начались так называемые «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы.