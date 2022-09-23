На окупованих військами РФ територіях немає жодного «референдуму» — Офіс президента

Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою «референдум». Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



За його словами, на захоплених військами РФ територіях України окупанти сьогодні роблять «пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації». Ті території України, де РФ проводить так звані референдуми, як написав Подоляк, вимагають негайного звільнення.

Раніше ми повідомляли, що 23 вересня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей розпочалися так звані «референдуми», за допомогою яких Росія хоче анексувати ці регіони.