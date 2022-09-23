Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Начались «референдумы», с помощью которых РФ хочет присоединить оккупированные территории Украины

23 сентября 2022, 09:35

Начались «референдумы», с помощью которых РФ хочет присоединить оккупированные территории Украины

Бюллетень «ДНР» на «референдуме» Бюллетень «ДНР» на «референдуме»

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей начались «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы.

«Голосование» будет идти пять дней — по 27 сентября (вторник): в последний день — вторник — оно пройдет на «избирательных участках», а в предшествующие дни — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях Донбасса вопрос в бюллетене звучит так: «Вы за вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?». В Запорожской и Херсонской областях «референдума» такой: «Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав РФ?».

Украинские власти призывают жителей оккупации не участвовать в псевдореферендуме, результаты которого не признают как Украина, так и международное сообщество.

Решение о «референдуме» в оккупации было принято в начале этой недели. Многие наблюдатели и аналитики сходятся во мнении, что на такой шаг Кремль пошел после стремительного отступления своих войск в Харьковской области и перспективы дальнейшего контрнаступления ВСУ.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Луганск Луганская область Донецкая область Запорожская область Херсонская область Донецк
Прочее
Война Референдум ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:39
Оккупанты на Луганщине принуждают людей участвовать «референдуме» — Гайдай
09:35
Начались «референдумы», с помощью которых РФ хочет присоединить оккупированные территории Украины
23:24
В Крыму началась мобилизация: созданы призывные комиссии, списки подготовлены
22:29
«ДНР» пообещала наказывать «уклонистов» тюремным сроком до 20 лет
21:27
В Киевском районе Донецка из-за обстрела погибла мирная жительница
18:03
Кремль организовал «референдумы» в оккупации: какие цели ►
17:31
«ЛНР»: За восемь месяцев родились почти 3,5 тысячи детей
16:47
«ДНР» показала бюллетень и заявила, что уже полностью готова к «референдуму»
15:42
«ДНР» планирует привлечь детей к участию в «референдуме»
15:34
Проводила проукраинские акции: «ЛНР» приговорила жительницу Лутугино к 12 годам тюрьмы
15:33
В захваченном армии РФ Мелитополе оккупанты устроили теракт — Федоров
15:15
В Горловке под обстрел попала исправительная колония
15:01
Кремль проводит «референдумы» и мобилизацию. Как это изменит ход войны ►
14:08
В районе аэропорта Донецка прогремел взрыв
13:51
В Донецке под обстрел попал район возле здания мэрии
все новости
09:39
Оккупанты на Луганщине принуждают людей участвовать «референдуме» — Гайдай
09:35
Начались «референдумы», с помощью которых РФ хочет присоединить оккупированные территории Украины
08:50
В Торецке обрушились два этажа в доме после удара российской ракетой
08:50
Армия РФ «Градами» обстреляла Никополь и Марганец, есть погибшие
08:23
Семь жителей Донецкой области погибли от обстрелов за сутки. Еще 17 — ранены
23:47
Мобилизация в РФ, обмен пленных и обстрелы — главное за день ►
23:24
В Крыму началась мобилизация: созданы призывные комиссии, списки подготовлены
22:49
«Это выбор — погибнуть или жить»: Зеленский обратился к россиянам
22:29
«ДНР» пообещала наказывать «уклонистов» тюремным сроком до 20 лет
21:58
Зеленский собирал Ставку. Обсуждали мобилизацию в РФ и «референдумы»
21:27
В Киевском районе Донецка из-за обстрела погибла мирная жительница
20:47
ВСУ отбили атаки армии РФ в районах Купянска, Зайцево и Новомихайловки
20:14
«Гарантируем жизнь»: Подоляк призвал мобилизованных россиян сдаваться в плен
19:39
Как происходил обмен: СБУ показала возвращение украинских военных из плена
19:12
Мобилизация в РФ не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы — ISW
все новости
ВИДЕО
Мобилизация в РФ, обмен пленных и обстрелы — главное за день ►
22 сентября, 23:47
В Крыму началась мобилизация: созданы призывные комиссии, списки подготовлены
22 сентября, 23:24
Как происходил обмен: СБУ показала возвращение украинских военных из плена
22 сентября, 19:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты