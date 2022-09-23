Начались «референдумы», с помощью которых РФ хочет присоединить оккупированные территории Украины

Бюллетень «ДНР» на «референдуме»

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей начались «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы.



«Голосование» будет идти пять дней — по 27 сентября (вторник): в последний день — вторник — оно пройдет на «избирательных участках», а в предшествующие дни — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.



На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях Донбасса вопрос в бюллетене звучит так: «Вы за вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?». В Запорожской и Херсонской областях «референдума» такой: «Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав РФ?».



Украинские власти призывают жителей оккупации не участвовать в псевдореферендуме, результаты которого не признают как Украина, так и международное сообщество.

Решение о «референдуме» в оккупации было принято в начале этой недели. Многие наблюдатели и аналитики сходятся во мнении, что на такой шаг Кремль пошел после стремительного отступления своих войск в Харьковской области и перспективы дальнейшего контрнаступления ВСУ.



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