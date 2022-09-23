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ВСУ готовятся к деоккупации населенных пунктов на Лиманском направлении

23 сентября 2022, 12:36

ВСУ готовятся к деоккупации населенных пунктов на Лиманском направлении

В Донецкой области на Лиманском направлении ВСУ проводит плановую работу по освобождению населенных пунктов Украины от российских войск. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Детали знает наш штаб, они доведены до командиров, они четко проводят определенные им задачи. Слишком большие детали не нужно знать противнику, а наше население в ближайшее время узнает», - сказал Череватый, отметив, что после деоккупации Купянска Лиман является следующим шагом к освобождению Луганской области. Это, по словам Череватого, будет сделано в определенное время.

Сергей Череватый также отметил, что для военных важен каждый населенный пункт, а Лиман в том числе с оперативно-тактической точки зрения.

Также он сказал, что особого оживления на фронте в связи с так называемыми «референдумами» нет, на некоторых участках даже наоборот.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что правоохранитеели задокументировали за сутки в регионе 30 военных преступлений российских оккупантов.

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