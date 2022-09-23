ЗСУ готуються до деокупації населених пунктів на Лиманському напрямку

23 вересня 2022, 12:36

ЗСУ готуються до деокупації населених пунктів на Лиманському напрямку

У Донецькій області на Лиманському напрямку ЗСУ проводить планову роботу зі звільнення населених пунктів України від російських військ. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Деталі знає наш штаб, вони доведені до командирів, вони чітко проводять визначені їм завдання. Занадто великі деталі не треба знати противнику, а наше населення найближчим часом дізнається», - сказав Череватий, зазначивши, що після деокупації Куп'янська Лиман став наступним кроком до звільнення Луганської області. Це, за словами Череватого, буде зроблено у певний час.

Сергій Череватий також зазначив, що для військових важливим є кожен населений пункт, а Лиман у тому числі з оперативно-тактичної точки зору.

Також він сказав, що особливого пожвавлення на фронті через так звані «референдуми» немає, на деяких ділянках навіть навпаки.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що правоохоронці задокументували за добу в регіоні 30 військових злочинів російських окупантів.

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