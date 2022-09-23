В Донецкой области войска РФ за сутки уничтожили 42 гражданских объекта

Правоохранитеели задокументировали за сутки в Донецкой области 30 военных преступлений российских оккупантов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских.



Отмечается, что армия РФ прицельно била по домам и инфраструктуре региона.



Российские военные совершили восемь огневых атак на Авдеевку и шесть – на Бахмут. Обстреливали оккупанты также Торецк, Славянск, Часов Яр, пгт Зайцево, Острое, села Опытное, Новоукраинка, Новый Комар, Новоселовка Первая, Ласточкино, Днепроэнергия, Павловка, Орловка, Клещиевка.

За сутки войсками РФ уничтожены и повреждены 42 гражданских объекта Донецкой области – 27 жилых домов, цеха коксохимического завода, помещения аграрного предприятия, хлебозавода, водоканала, линии электропередач, амбулатория, продовольственный склад, магазин, автомобильный мост.

Ночью оккупанты ударили ракетой по девятиэтажному дому в Торецке, в одном из подъездов обрушились три верхних этажа. На месте работали полицейские и сотрудники ГСЧС. Спасатели извлекли из-под завалов пострадавших, среди них есть дети.

«Есть жертвы среди гражданского населения в результате еще одного ракетного удара по городу. Оккупанты попали в магазин. От осколочных поражений погибли люди, травмированы, среди них 15-летняя девочка. За предыдущие сутки зафиксированы массовые обстрелы города Бахмут, где разрушились 10 частных домов и многоэтажка, а также критическая инфраструктура», - сообщили полицейские.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 319 человек, с начала обязательной эвакуации – около 18 600 человек, в том числе 3063 – дети, 870 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российская армия убила семерых мирных жителей региона.