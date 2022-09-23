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Турция передала Медведчука России, сообщил Эрдоган

23 сентября 2022, 15:50

Турция передала Медведчука России, сообщил Эрдоган

Народный депутат Украины, один из лидеров запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук после обмена пленными между Украиной и Россией сначала был доставлен в Турцию, а оттуда отправлен в РФ.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.

«Мы сконцентрировались на 200 именах при обмене пленными. Все эти 200 человек у нас. Это все наши гости, они находятся под нашим контролем. Один из них был человек, на котором настаивал Путин. И мы отправили его в Россию», — рассказал Эрдоган.

Медведчук является кумом президентом РФ Владимира Путина.

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Одним из посредников выступила Турция.

Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».

Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских ввоенных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».

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