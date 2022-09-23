Турция передала Медведчука России, сообщил Эрдоган

Народный депутат Украины, один из лидеров запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук после обмена пленными между Украиной и Россией сначала был доставлен в Турцию, а оттуда отправлен в РФ.



Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.



«Мы сконцентрировались на 200 именах при обмене пленными. Все эти 200 человек у нас. Это все наши гости, они находятся под нашим контролем. Один из них был человек, на котором настаивал Путин. И мы отправили его в Россию», — рассказал Эрдоган.



Медведчук является кумом президентом РФ Владимира Путина.

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Одним из посредников выступила Турция.



Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».



Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских ввоенных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».